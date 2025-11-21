KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:55, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Елімізде доллар 520-523 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 518,87 теңге, сату - 520,98 теңге;

    - еуро: сатып алу - 597,30 теңге, сату - 602,81 теңге;

    - рубль 6,36 - 6,47 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,81 - 76,36 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 516,64 теңгеден сатып алынады, 523,62 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 595,53 теңге, сату - 603,59 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,39 теңге, сату - 6,54 теңге;

    - юань 74,98 теңгеден сатып алынады, 78,77 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 20 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге арзандап, 518,19 теңге болды.

     

