Елімізде доллар 520-523 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 518,87 теңге, сату - 520,98 теңге;
- еуро: сатып алу - 597,30 теңге, сату - 602,81 теңге;
- рубль 6,36 - 6,47 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,81 - 76,36 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 516,64 теңгеден сатып алынады, 523,62 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 595,53 теңге, сату - 603,59 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,39 теңге, сату - 6,54 теңге;
- юань 74,98 теңгеден сатып алынады, 78,77 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 20 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге арзандап, 518,19 теңге болды.