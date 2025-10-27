KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:00, 27 Қазан 2025 | GMT +5

    Елімізде доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    — доллар: сатып алу — 538,19 теңге, сату — 540,21 теңге;
    — еуро: сатып алу — 623,99 теңге, сату — 627,88 теңге;
    — рубль 6,54 — 6,66 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 76,15 — 78,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 536,55 теңгеден сатып алынады, 542,46 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 621,52 теңге, сату — 629,37 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,74 теңге.
    — юань 76,27 теңгеден сатып алынады, 80,13 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, өткен апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,01 теңгеге қымбаттап, 538,13 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Экономика Валюта Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар