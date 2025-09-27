Елімізде доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 544,35 теңге, сату - 546,47 теңге;
- еуро: сатып алу - 635,04 теңге, сату - 639,11 теңге;
- рубль 6,42 - 6,54 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,18 - 78,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 542,58 теңгеден сатып алынады, 547,53 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 633,57 теңге, сату - 641,50 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,58 теңге.
- юань 76,48 теңгеден сатып алынады, 80,38 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 26 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге қымбаттап, 544,26 теңге болды.