    09:12, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Елімізде доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 544,35 теңге, сату - 546,47 теңге;

    - еуро: сатып алу - 635,04 теңге, сату - 639,11 теңге;

    - рубль 6,42 - 6,54 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 76,18 - 78,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 542,58 теңгеден сатып алынады, 547,53 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 633,57 теңге, сату - 641,50 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,58 теңге.

    - юань 76,48 теңгеден сатып алынады, 80,38 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 26 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге қымбаттап, 544,26 теңге болды.

    Рубль Доллар Экономика Валюта
