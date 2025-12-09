KZ
    Елімізде доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Елімізде доллар қаншадан саудаланып жатыр
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 513,03 теңге, сату - 515,90 теңге;

    – еуро: сатып алу - 593,24 теңге, сату - 599,13 теңге;

    – рубль 6,51 - 6,63 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 71,69 - 74,48 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 509,83 теңгеден сатып алынады, 516,79 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 589,73 теңге, сату - 599,73 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,47 теңге, сату - 6,61 теңге;

    – юань 72,50 теңгеден сатып алынады, 76,82 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 8 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,69 теңгеге қымбаттап, 508,30 теңге болды.

