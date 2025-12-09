Елімізде доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 513,03 теңге, сату - 515,90 теңге;
– еуро: сатып алу - 593,24 теңге, сату - 599,13 теңге;
– рубль 6,51 - 6,63 теңге аралығында саудаланады.
– юань 71,69 - 74,48 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 509,83 теңгеден сатып алынады, 516,79 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 589,73 теңге, сату - 599,73 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,47 теңге, сату - 6,61 теңге;
– юань 72,50 теңгеден сатып алынады, 76,82 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 8 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,69 теңгеге қымбаттап, 508,30 теңге болды.