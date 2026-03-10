    10:51, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елімізде донорлыққа келісімін бергендердің саны 3 есеге жуық өсті

    АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы Қазақстанда 12 671 адам қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа келісімін берген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    Бұл жай ғана статистика емес. Әрбір осындай шешім – трансплантаттауды күтіп отырған бірнеше адамның өмірін сақтап қалу мүмкіндігі.

    Жалпы алғанда, кейінгі үш жылда қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа саналы түрде келісім берген азаматтар саны шамамен 3 есеге артқан: 

    • 2023 жылы – 4 991 адам,

    • 2024 жылы – 7 242 адам,

    • 2025 жылы – 12 671 адам.

    Еске сала кетейік, бұған дейін мәйіттік донорлықтың тәртібі мен құқықтық негіздері қандай екенін жазғанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
    
