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    Елімізде электрлі жүк көліктері шығарылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет отырысында Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Қазақстанда жүк көліктерін өндіру бағыты жөнінде мәлімдеді.

    Елімізде электрлі жүк көліктері шығарылады
    Фото: azernews.az

    — Жүк техникасы өндірісі саласында бүгінде елімізде Scania және HOWO сияқты әлемдік брендтердің жүк көліктері шығарылады. Сонымен қатар саланы одан әрі дамыту бағытында жаңа жобалар да іске асырылып жатыр, — деді ол.

    Атап айтқанда, биыл IV тоқсаннан бастап Hyundai Trans Auto кәсіпорнында жылына 500 VOLVO жүк көлігін шығару жоспарланып отыр. Сондай-ақ, Barys Truck Manufactory компаниясы XCMG-мен бірлесіп электр жүк көліктерін жобасын жүзеге асырып жатыр.

    Айта кетейік, бұған дейін автокөлік өндірісінде алдағы мақсаттар қандай екенін жазғанбыз.

    Электромобиль ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Көлік
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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