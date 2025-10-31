Елімізде ең ірі қант зауыты салынып, 450 тұрақты жұмыс орны ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Вице-премьер – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Al Khaleej Sugar компаниясының президенті Аль Ғурейр Джамальмен кездесті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесу барысында еліміздегі ең ірі қант зауытын салу жобасын жүзеге асырудың дайындық барысы қаралды. Ол үшін «Алатау» арнайы экономикалық аймағына кіретін Қонаев қаласы аумағынан 1000 гектар жер бөлінген. Қазіргі уақытта инфрақұрылым мәселесіне баса көңіл бөлініп, газ және электр жүйесін тарту бойынша жұмыстар қолға алынуда.
Сонымен қатар шикізаттық базаны қамтамасыз ету де басты назарда. Жобаның бірінші кезеңі аясында қант қызылшасын өсіру үшін 65 мың гектар жер белгіленді, алдағы уақытта кеңейту жоспарланған. Бүгінде жерді бекіту және суару жүйесіне дайындау бойынша қажетті рәсімдер жүргізілуде. Су инфрақұрылымын жолға қою үшін халықаралық қаржыландыру тетігін тарту жоспарланып отыр. Өңірдегі шаруалар болашақ зауыттың талабына сай болу мақсатында 100 мың гектар жерге қызылша егуге дайын екендіктерін растады.
Тараптар жобаны іске асырудың қыр-сырын жан-жақты талқылап, құрылыс жұмысын неғұрлым тезірек бастауға ынталы екенін танытты. Тиісті мемлекеттік құрылымдарға қатысты жұмыстарды үйлестіру және жедел шешім қабылдау үшін жұмыс тобын құру ұсынылды. Араб елі тарапы мердігерлік EPC-келісімшарт жасауға да дайын екенін жеткізді, бұл жылдам іске кірісуге жол ашады.
Айта кетейік, Қазақстандағы ең ірі қант зауытын салу жөніндегі инвестициялық жобаны «QazaqArab Sugar» ЖШС жүзеге асырмақ. Жобаның жылдық дайын өнім қуаты – 500 мың тонна. Жалпы құны – 313,6 миллиард теңге. Жобаны іске асыру мерзімі – 2025-2028 жылдар. 450 тұрақты жұмыс орны құрылатын болады.
