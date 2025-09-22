KZ
    Елімізде ең үздік жедел жәрдем бригадалары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтау қаласында жедел жәрдем бригадаларының республикалық чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды ҚР Денсаулық сақтау министрлігі.

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Сайысқа еліміздің барлық өңірінен, сондай-ақ Ресей, Беларусь және Әзербайжан мемлекетінен командалар жиналды. 

    Үш күн бойы қатысушылар ересектер мен балалардың жүрек-өкпе реанимациясынан бастап жарақат алған кезде дәрігерге дейінгі көмекке, жаңа туған нәрестелерді қадағалап-қарауға және акушерлік асқынулар кезінде алғашқы көмек көрсетуге дейінгі нақты жағдайларға барынша жақын жағдайларда шұғыл көмек көрсету дағдыларын көрсетті.

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Минздрав РК

    Жарыстың қорытындысы бойынша орындар келесідей бөлінді:

    • 1 орын — Жамбыл облысы
    • 2 орын — Абай облысы
    • 3 орын — Астана қаласы
    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Минздрав РК

    Шетелдік командалардың арасында жеңімпаз атанғандар:

    • 1 орын — Беларусь
    • 2 орын-Ресей
    • 3 орын-Әзірбайжан

    Арнайы номинациялар алғандар:

    • «Үздік командалық жұмыс» — Павлодар облысы
    • «Жеңіске деген жігері үшін» — Ұлытау облысы
    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Минздрав РК

    Жекелеген санаттарда үздік деп танылғандар:

    • PALS: Шымкент (1 орын), Түркістан облысы (2 орын), Қостанай облысы (3 орын)
    • NRP: Ақтөбе облысы (1 орын), Батыс Қазақстан облысы (2 орын), Алматы облысы (3 орын)
    • PHTLS: Атырау облысы (1 орын), Ақмола облысы (2 орын), ШҚО (3 орын)
    • ACLS: Қызылорда қаласы (1 орын), Жетісу облысы (2 орын), Қарағанды облысы (3 орын)
    • Триаж: Солтүстік Қазақстан облысы (1 орын), Маңғыстау облысы (2 орын), Алматы қаласы (3 орын)

    Ұйымдастырушылар шұғыл медицинаның ұлттық үйлестіру орталығы және ҚР Жедел медициналық жәрдем қауымдастығы — чемпионат тек кәсіби жарыс қана емес, сонымен қатар тәжірибе алмасу үшін маңызды алаңға айналғанын атап өтті.

    Іс-шара кадрлық әлеуетті нығайтуға және ел азаматтары үшін шұғыл көмек сапасын арттыруға ықпал етеді.

    Айта кетейік, Түркістан облысында медициналық ұйымдарға 60 жедел жәрдем көлігі берілді.

