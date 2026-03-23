Елімізде энергетика саласында 4 мыңға жуық маман тапшы
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл секторда қызметкерлердің жалақысын өсіру де мәселені шеше алмай отыр. Бұл жөнінде ҚР Энергетика министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.
— Энергетикалық ұйымдарда 57 мыңнан астам маман қызмет атқарады. Алайда кадр тапшылығы білініп отыр. Жұмысшылардың нақты саны аз, энергетика саласындағы кәсіпорындарда шамамен 3-4 мың маман жетіспейді, — делінген хабарламада.
Министрлік таратқан ақпаратқа сай, бұл олқылықтың орнын толтыру үшін бірқатар шара қабылданған. Мәселен, үш жылда электр энергиясын өндіру секторы қызметкерлерінің жалақысы 36,11%-ға өскен. 2022 жылы олардың айлық табысы 360 мың теңге болса, ал 2024 жылы 490 мың теңгеге жеткен.
