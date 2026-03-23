    14:00, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елімізде энергетика саласында 4 мыңға жуық маман тапшы

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл секторда қызметкерлердің жалақысын өсіру де мәселені шеше алмай отыр. Бұл жөнінде ҚР Энергетика министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.

    вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов посетил завод по производству полимерных труб «Арыстан»
    Фото: Энергетика министрлігі

    — Энергетикалық ұйымдарда 57 мыңнан астам маман қызмет атқарады. Алайда кадр тапшылығы білініп отыр. Жұмысшылардың нақты саны аз, энергетика саласындағы кәсіпорындарда шамамен 3-4 мың маман жетіспейді, — делінген хабарламада.

    Министрлік таратқан ақпаратқа сай, бұл олқылықтың орнын толтыру үшін бірқатар шара қабылданған. Мәселен, үш жылда электр энергиясын өндіру секторы қызметкерлерінің жалақысы 36,11%-ға өскен. 2022 жылы олардың айлық табысы 360 мың теңге болса, ал 2024 жылы 490 мың теңгеге жеткен.

    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
