Елімізде фильмдердегі балағат сөздер қалай реттеледі
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі фильмдерде балағат сөздер мен бейәдеп лексиканы қолдануға қатысты талаптарды түсіндірді.
Ақпарат комитетінің төрағасы Әлішер Мұқажанның айтуынша, фильмдердегі мұндай лексикаға қойылатын талап жас санатына байланысты.
– «Кинематография туралы» заңға сәйкес, «21 жастан бастап» жас санатындағы фильмдерде дөрекі жаргон сөздерді, балағат сөздерді және бейәдеп лексиканы қолдануға шектеу қойылмайды, - деді Әлішер Мұқажан.
«21+» санатындағы фильмдерде түрлі көріністердің сипаттамасы мен бейнесі болуы мүмкін. Алайда заңмен тыйым салынған ақпаратты көрсетуге рұқсат етілмейді.
Комитет төрағасы сөз және ақпарат тарату еркіндігіне кепілдік берілгенімен, оны жүзеге асыру кезінде өзге адамдардың құқықтары мен заңды мүдделері және заңнамада белгіленген өзге де талаптар сақталуға тиіс екенін атап өтті.