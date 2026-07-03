Елімізде халықты табиғи газбен қамту деңгейі 80%-ға дейін ұлғайтылмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрлігі газдандыру деңгейін 80%-ға жеткізу жөніндегі Жол картасын әзірлеуге кірісті. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде елді газдандыру қарқынын жеделдетіп, халықты табиғи газбен қамту деңгейін 80%-ға жеткізуді тапсырды.
Президент тапсырмасын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі қойылған мақсатқа кезең-кезеңімен қол жеткізуге бағытталған кешенді Жол картасын әзірлеуді бастады.
Министрліктің мәліметінше, жалпы, Қазақстанды газдандыру азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға, өңірлерді дамытуға және елдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған 2035 жылға дейінгі Бас схема аясында жүзеге асырылып жатыр.
— Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша газбен жабдықтау саласында іске асырылған 84 жоба нәтижесінде 94 елді мекеннің 354 мыңнан астам тұрғыны табиғи газға қол жеткізді. Бір жыл ішінде 2 мың шақырым газ тарату желісі салынды. Соның нәтижесінде табиғи газға қол жеткізген тұрғындар саны 20,5 миллион халықтың 13,1 миллионына жетті, — делінген хабарламада.
Биылғы жылы газ тасымалдау инфрақұрылымын дамыту жобаларын іске асыру нәтижесінде тағы 36 мыңға жуық тұрғын табиғи газға қол жеткізеді.
Әзірленіп жатқан Жол картасы елді газдандыруды жеделдету жөніндегі негізгі стратегиялық құжатқа айналады. Оны іске асыру табиғи газбен қамтылатын халықтың үлесін едәуір арттыруға, Мемлекет басшысы қойған міндеттің орындалуын қамтамасыз етуге, азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға және өңірлердің орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуына қосымша серпін беруге мүмкіндік береді.
Еске сала кетейік, Премьер-министр бір айда Қазақстанды газдандыру жоспарын жаңартуды тапсырған болатын.