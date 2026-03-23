    12:00, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елімізде қанша көлемде электр энергиясы жетіспейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда электр қуатын өндіру мен тұтыну арасындағы алшақтық қысқарып келеді. Бұл жөнінде ҚР Энергетика министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.

    электричество, электроэнергия, электр энергиясы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Министрліктің хабарлауынша, 2025 жылы 123,1 млрд кВт/сағ электр энергиясы өндірілді. Оның 8,6 млрд кВт/сағ жаңартылатын энергия көздері объектілері арқылы алынған. Ал қолданылған электр қуаты көлемі — 124,6 млрд кВт/сағ. Демек, былтыр 1,5 млрд кВт/сағ энергия сырттан импортталған.

    — Елімізде электр энергиясын өндіру мен тұтыну көлемі арасындағы алшақтықты қысқартудың тұрақты үрдісі байқалады, бұл өткен жылдармен салыстырғанда алшақтықтың төмендегенін көрсетеді: 2023 жылы — 2,2 млрд кВт/сағ, 2024 жылы — 2 млрд кВт/сағ, 2025 жылы — 1,5 млрд кВт/сағ, — делінген хабарламада.

    Сондай-ақ 2026 жылдың 9 наурызындағы жағдай бойынша 25,8 млрд кВт/сағ электр энергиясы өндіріліп, оның 25,7 млрд кВт/сағ тұтынылған.

    Жалпы, еліміздің оңтүстік аймақтарында электр қуаты жетіспеушілігі байқалады. Министрліктің мәліметінше, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан, Жетісу облыстары, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалалары энергия жүйесінің тапшылығына неғұрлым бейім. Өйткені, энергия көздерінің басым бөлігі солтүстік және батыс облыстарда.

    — Оңтүстік аймақта электр энергиясының жетіспеушілігі солтүстік аймақтан жеткізу арқылы қамтамасыз етіледі, — делінген ресми жауапта.

    Айта кетейік, бұған дейін бюджеттік ұйым нысандарына күн панельдерінен электр энергиясын алу мүмкіндігі берілетінін жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
