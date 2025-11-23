KZ
    14:00, 23 Қараша 2025

    Елімізде кәсіпкерлік бастауда қандай кедергілер бар

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл сұрақ Jibek Joly арнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасында талқыланып, сала мамандары отандық бизнестің қазіргі ахуалы туралы ой бөлісті.

    Айнұр Бермағанбет
    Фото: Видеодан скрин

    Кәсіпкер, мемлекеттік гранттар бойынша сарапшы Жансұлу Әнуардың айтуынша, Қазақстанда бизнесті бастау оңай болғанымен, оны ұзақ мерзімде дамыту қиындық тудырады.

    — Адамның кәсіпке қатысты білімі болу керек. Эмоцияға, қиялға беріліп бизнес ашуға болмайды. Алдымен кәсіп ашудың жолын меңгеріп, мемлекеттік гранттардың қыр-сырын білу қажет. Маркетингке кететін шығынды да есептеу керек, — дейді ол.

    Ресми мәліметке сүйенсек, жыл басынан бері 8 964 адам грант алып, шағын бизнесін ашқан. Оның 5 539-ы — ауыл тұрғындары. Жыл соңына дейін барлығы 9 234 грант беру жоспарланған. Бұл ретте кәсіпкер, іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі Айнұр Бермағанбетова Қазақстанда бизнесті қолдау деңгейі жоғары екенін атап өтті.

    — 12 жыл бойы балабақша бизнесімен айналысып келемін. Әртүрлі елдің тәжірибесін көрдім. Қазақстанда бизнеске қолдау өте күшті. «Даму» бағдарламасымен төмен пайызбен несие алдым, «Атамекен» палатасы да көп көмектесті, — дейді кәсіпкер.

    Оның айтуынша, бұрын бизнес-менторлық жүйе болмағандықтан, көптеген шағын кәсіптің дамуы тежелген.

    — Бұрын бизнес-ментор деген түсінік болған жоқ. Қазір бастауыш кәсіпкерлерге мүмкіндік көп. Мыңдаған платформа бар. Өзім 100-ге жуық жас кәсіпкерге бағыт бердім, бірақ олардың жартысы ғана кәсіпкерлікке бет бұрды, — дейді Бермағанбетова.

    Сарапшы Жансұлу Әнуар мемлекеттік грант алу жолдарын түсіндірді.

    Жансұлу Әнуар
    Фото: Видеодан скрин

    — Қазір жас кәсіпкерлерге қолдау көп. Жаңа бизнес ашамын дегендер Business.enbek.kz сайты арқылы өтінім бере алады. Гранттар қайтарымсыз, 400 АЕК немесе 1,5 млн теңге көлемінде. 3 жыл кәсіпкер статусында болу, 20% қаржысының болуы сияқты талаптар бар. Ең бастысы, жеке бас мүддесін емес, қоғамға пайдалы істі көздеу керек, — дейді ол.

    Сонымен қатар кәсіпкер бизнестегі негізгі қиындықтарды да атады.

    — Адам өзі дайын болмаса, мақсаты анық болмаса, бизнес тез құрдымға кетеді. Алғашқы 6 айдан 1 жылға дейін шыдау керек, содан кейін ғана нәтиже көрінеді, — дейді Жансұлу Әнуар.

    Ал Айнұр Бермағанбетова кәсіптің тез жабылу себебін маман тапшылығымен және еңбекақы мәселесімен байланыстырды.

    — Бұл кадр мәселесіне, олардың жалақысына қатысты. Кәсіпкер команданы өзі басқаруы керек. Өйткені бизнес дисциплинамен тікелей байланысты, — дейді ол.

    Айта кетейік, енді елімізде бизнеске несие беру процесі цифрландырылады

