Елімізде маусымдық жұмыстарға 5 мыңға жуық шетелдік жұмысшы тартылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Қазақстанда шетелден жұмысқа алуға квота жұмыс күшінің 0,25%-ын құрайды. Яғни, еліміздегі барлық жұмыс істейтін адамдардың өте аз бөлігі — 0,25% — шетелден келетін жұмысшыларға арналған.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жыл сайын ішкі еңбек нарығын қорғау үшін жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне қарай шетелдік жұмыс күшін тартуға квоталар бөледі. Мысалы, 2025 жылы квоталар 4 санат бойынша бөлінді:
-
Басшылар және орынбасарлары — 726 рұқсат
-
Құрылымдық бөлімшелердің басшылары — 3 402 рұқсат
-
Мамандар — 5 893 рұқсат
-
Білікті жұмысшылар — 3 131 рұқсат
Сонымен қатар, маусымдық жұмыстар үшін 4 994 адамға дейін квота қаралған. Үй шаруашылықтарында жұмыс істеуге арналған квота 2025 жылы жұмыс күшінің 2,9%-ы шамасында белгіленген.
Бұдан бұрын шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілерге қойылатын талаптар өзгеретінін жазған едік.