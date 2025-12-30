KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:05, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Елімізде маусымдық жұмыстарға 5 мыңға жуық шетелдік жұмысшы тартылуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Қазақстанда шетелден жұмысқа алуға квота жұмыс күшінің 0,25%-ын құрайды. Яғни, еліміздегі барлық жұмыс істейтін адамдардың өте аз бөлігі — 0,25% — шетелден келетін жұмысшыларға арналған.

    мигранты иностранцы
    Фото: Еңбекмині

    Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жыл сайын ішкі еңбек нарығын қорғау үшін жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне қарай шетелдік жұмыс күшін тартуға квоталар бөледі. Мысалы, 2025 жылы квоталар 4 санат бойынша бөлінді:

    1. Басшылар және орынбасарлары — 726 рұқсат

    2. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары — 3 402 рұқсат

    3. Мамандар — 5 893 рұқсат

    4. Білікті жұмысшылар — 3 131 рұқсат

    Сонымен қатар, маусымдық жұмыстар үшін 4 994 адамға дейін квота қаралған. Үй шаруашылықтарында жұмыс істеуге арналған квота 2025 жылы жұмыс күшінің 2,9%-ы шамасында белгіленген.

    Бұдан бұрын шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілерге қойылатын талаптар өзгеретінін жазған едік.

    Тегтер:
    ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Жұмыспен қамту квота
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар