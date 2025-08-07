Елімізде музыкалық аспаптар өндірісі қысқарды
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында Қазақстанда 56 млн теңге сомасына музыкалық аспаптар (фортепиано, үрмелі аспаптар, ішекті аспаптар, метрономдар және т.б.) шығарылды – бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,1 пайызға аз, деп хабарлайды Energyprom.
Өндіріс 20 аймақтың 8-інде жүргізілді. Алматы 38 млн теңгемен (жалпы көлемнің 68%-ы) көш бастап тұр, бірақ өткен жылмен салыстырғанда көлем 7,8%-ға төмендеген. Одан кейін тізімде Алматы (7,7 млн) мен Жамбыл облысы (4,5 млн) тұр.
Домбыра мен гитара бағасы шілдеде бір айда 0,3%-ға, бір жылда 5,6%-ға қымбаттады. Бір айда ең байқалған өсім Батыс Қазақстанда (2,1%), Түркістанда (1,9%) және Алматыда (0,7%) болды. Басқа аймақтарда баға дерлік өзгеріссіз қалды.
Бір жыл ішінде Түркістан облысын қоспағанда, домбыра мен гитара бағасы барлық жерде дерлік өсті (төмендеу 1,5%). Павлодар және Алматы облыстарында, Ұлытау облысында – өзгеріссіз. Аспаптар бағасы ең көп Ақмола (16,4%), Жамбыл (15,1%) және Ақтөбе (12,4%) облыстарында өсті. Ең азы – Жетісу облысында (1,2%-ға).
Сондай-ақ дыбыс жазу және музыканы басып шығару белсенділігі айтарлықтай төмендеген. 2025 жылдың бірінші тоқсанында қызмет көрсету көлемі 333,6 млрд теңгені құрады, бұл бір жыл бұрынғыдан 36,2%-ға аз.
Алматы қайтадан бірінші орында — 236,7 млрд теңге (жалпы көлемнің 71%-ға жуығы), бірақ бұл 2024 жылмен салыстырғанда 46,3%-ға аз. Одан кейін Алматы (25,5 млрд) және Жамбыл (19,5 млрд) облыстары тұр.
