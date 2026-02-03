Елімізде өңдеу өнеркәсібідегі өсім мен инвестициялық белсенділік артты
АСТАНА. KAZINFORM — Қаңтар-желтоқсан айларының қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің жиынтық өсім көрсеткіші 6,4%, бұған республика бойынша қолданыстағы қуаттарды кеңейту және ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру ықпал етті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңдеу өнеркәсібін дамыту, экономиканы әртараптандыру және инвестиция тарту жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде 2025 жылы негізгі салаларда тұрақты өсім қамтамасыз етілді.
Өнеркәсіптік өсу: негізгі салалардың үлесі
Өңдеу өнеркәсібінің көптеген секторында оң динамика тіркелді. Ең жоғары өсу қарқынын машина жасау (+12,9%), химия өнеркәсібі (+9,8%), құрылыс материалдары өндірісі (+9,7%), дайын металл бұйымдарын өндіру (+13,6%) және жеңіл өнеркәсіп (+13,2%) салалары көрсетті. Өсім металлургияда (+1,2%) және резеңке және пластмасса бұйымдары (+7,6%), қағаз өндірісі (+5,3%) сасаларында байқалды.
Металлургия: қайта өңдеуге және экспорттық әлеуетке назар аудару
Металлургия өнеркәсібінде өндіріс көлемі қара металлургияның (+4,3%) өсуіне байланысты 1,2%-ға артты. Ферроқорытпалар, шойын, болат, прокат және құбыр өнімдерін өндіру көлемі ұлғайтылды.
2025 жылы салада жалпы инвестиция көлемі 306,6 млрд теңге болатын 20 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 4 427 жұмыс орны ашылды.
Негізгі жобалар қатарында Қарағанды облысындағы «ТЭМПО–Казахстан» ЖШС түзу жікті болат құбырлар өндіру, Шымкенттегі «QazAlPack» ЖШС кәсіпорны қуаты жылына 2,1 млрд алюминий қаптамасын шығару және басқа да осы жобалар бар. Мұндай жобалар қайта өңдеуді тереңдетуге және экспорттық номенклатураны кеңейтуге бағытталған.
Машина жасау– индустрияландырудың негізгі драйвері
Машина жасау саласы 12,9% деңгейінде өсім көрсетті, бұған автомобиль жасау, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, электр жабдықтарын, сондай-ақ компьютерлер мен электрондық бұйымдар өндіру ықпал етті.
Жыл ішінде құны 655,5 млрд теңге болатын 38 жоба жүзеге асырылды, 9 967 жұмыс орны ашылды. Олардың қатарында Алматыда Chery, Changan, Haval және Tank көліктерін шығаратын Astana Motors Manufacturing Kazakhstan кәсіпорнының іске қосылуы, сондай-ақ Қостанай облысындағы KIA Qazaqstan зауыты бар. Сонымен қатар өңірде жобалық қуаты жылына 74 мың бірлік жүк техникасына арналған редукторлар шығаратын «KamLitKZ» ЖШС зауыты пайдалануға берілді.
Химия өнеркәсібі: негізгі химия мен қаптаманы дамыту
Химия өнеркәсібі полипропилен, аммофос және аммоний нитратын арттыру арқылы 9,8% өсімді көрсетті.
2025 жылы инвестиция көлемі 74,5 млрд теңге болатын 13 жоба пайдалануға берілді, 932 жұмыс орны құрылды. Олардың қатарында Алматы облысында сұйық шыны өндіру бойынша «Hong Shun» ЖШС кәсіпорны, Батыс Қазақстан облысында метилэтанол шығару бойынша «Синтез Орал» ЖШС зауыты, сондай-ақ Түркістан облысында «QazEcoPack» ЖШС буып-түю материалдарын өндіру бар.
Құрылыс материалдары және қайта өңдеу: инфрақұрылымдық жобаларды қолдау
Құрылыс материалдарының өндірісі цемент, тауарлық бетон, ерітінділер, әк және құрама бетон конструкцияларының өндірісінің өсуіне байланысты 9,7%-ға өсті. Бұл динамика бүкіл ел бойынша инфрақұрылымдық және тұрғын үй жобаларын жүзеге асырумен байланысты.
Сонымен қатар өсі резеңке және пластмасса бұйымдарын, қағаз бен картонды, сондай-ақ ішкі нарыққа және импортты алмастыруға бағытталған дайын металл бұйымдарын өндіруде тіркелді.
Жеңіл өнеркәсіп: өңірлік өндірістерді дамыту
Жеңіл өнеркәсіп тоқыма және былғары өнімдерін шығаруды арттыру арқылы 13,2% - ға өсті.
Салада 24,4 млрд теңге сомасына 13 инвестициялық жоба жүзеге асырылды, 634 жұмыс орны ашылды. Негізгі жобалардың қатарында Ақтөбе облысындағы «KazFeltec» ЖШС, Атырау облысындағы «Гранд Материк» ЖШС және Шымкенттегі «Marvik partners» ЖШС тоқыма емес және буып-түю материалдарын шығаруға бағытталған жобалары бар.
2025 жылдың қорытындысы өңдеу өнеркәсібі Қазақстанның экономикалық өсуінің негізгі драйверлерінің бірі болып қала беретінін растады. Президент тапсырмаларын дәйекті орындау, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және жаңа өндірістерді іске қосу орнықты өнеркәсіптік базаны қалыптастырады, өңірлерде жұмыс орындарын ашады және отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
Айта кетелік