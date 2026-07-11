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    Елімізде орман өрті көбейді: тұрғындарға ескерту жасалды

    АСТАНА. KAZINFORM — 10 шілдеде еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 5 орман өрті тіркелді. Бұл туралы Экология министрлігі мәлім етті.

    Елімізде орман өрті көбейді: тұрғындарға ескерту жасалды
    Фото: «Ертіс орманы» резерваты

    Министрліктің мәліметінше, Қостанай, Павлодар облыстарында сондай-ақ Катон – Қарағай МҰТП–та, «Семей орманы» МОТР, «Жасыл Аймақ» РМК–да шыққан өрт оқшауланған. 

    — Бүгінгі өрт ошақтары «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе патрульдеу барысында және ерте анықтау жүйелері арқылы анықталып, орман күзеті мен «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе өрт сөндіру десанттары аз уақыт ішінде оқшаулау жұмыстарына кірісті, — деп хабарлады ведомстводан.

    Арнайы техникалар мен тікұшақ жұмылдырылып нәтижесінде аумаққа таралу қаупінсіз өрт ошақтары жедел сөндірілді.

    — Республика бойынша аптап ыстықтың күтілуіне байланысты өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалушыларды өрт қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз, — деп ескертті Экология министрлігі.

    Айта кетейік, орман мен ұлттық парктерді өрттен қорғауға 16,9 млрд теңге бағытталды.

    Семей орманындағы өрт Өрт Орман ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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