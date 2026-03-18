    11:39, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елімізде парниктік газдар шығарындылары 17%-ға қысқартылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Экология мәселесінде халықаралық ынтымақтастық назардан тыс қалмайды. Бұл жөнінде Үкімет отырысында ҚР Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев мәлімдеді.

    – Жаһандық ынтымақтастық шеңберінде халықаралық және өңірлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жалғасып жатыр. Қабылданған міндеттемелерге сәйкес, парниктік газдар шығарындыларын азайту және жаңартылатын энергия көздерін дамыту бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді, – деді ол.

    Сондай-ақ Е. Нысанбаев парниктік газдар шығарындылары азайтылатынын атап өтті.

    – Климаттың өзгеруіне жаһандық ден қою жөніндегі жаңартылған ұлттық үлес бекітілді. Оның аясында парниктік газдардың шығарындыларын 2035 жылға қарай 1990 жылғы деңгейден 17%-ға қысқарту көзделген, – деді министр.

    Сонымен бірге ол Орталық Азияның экологиялық және климаттық
    мәселелерін талқылау мақсатында БҰҰ-мен бірлесіп Өңірлік экологиялық саммитті өткізу жоспарланып отырғанын атап мәлімдеді.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Үкімет отырысында жыл басынан елімізде қылмыс саны 8 пайызға азайды.

    Тегтер:
    Газ Үкімет отырысы Ерлан Нысанбаев Экология
    Алпамыс Файзолла
