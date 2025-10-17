Елімізде шайбалы хоккейден әйелдер арасындағы Азия чемпионаты өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 5-8 қараша аралығында Өскемен қаласында шайбалы хоккейден әйелдер арасындағы Азия чемпионаты өтеді.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, Қазақстан құрамасы жүлде үшін Жапония, Қытай және Оңтүстік Корея командаларымен кездеседі.
Әйелдер арасындағы алғашқы құрлықтық турнир былтыр Қытайда өткен болатын. Сол кезде отандастарымыз корейлік хоккейшілерді буллит сериясында жеңіп, қиын кездесуде жеңісті жұлып алып, қола медаль иеленген еді.
Кейін қос құрама биыл ақпанда өткен Азия ойындарында қайта жолықты. Ол жарыста қазақстандық хоккейшілер плей-офф кезеңінде Қытай мен Корея командаларын жеңіп, күміс медальға қол жеткізді.
Әйелдер арасында Халықаралық федерация рейтингінде ең жоғары орында тұрған жапониялықтар алтын медаль жеңіп алды. Сондай-ақ олар іріктеу турнирінде топ жарып, 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарына жолдама алған болатын.
