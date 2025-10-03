KZ
    08:38, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 547,27 теңге, сату — 549,16 теңге;
    — еуро: сатып алу — 642,07 теңге, сату — 644,31 теңге;
    — рубль 6,61 — 6,73 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 76,43 — 79,02 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 545,74 теңгеден сатып алынады, 551,66 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 637,63 теңге, сату — 645,69 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,66 теңге, сату — 6,82 теңге.
    — юань 76,35 теңгеден сатып алынады, 80,19 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 2 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,95 теңгеге арзандап, 546,96 теңге болды.

