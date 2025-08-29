KZ
    12:47, 29 Тамыз 2025

    Қазақстандағы театрлардың 79,7%-ы мемлекет меншігінде

    АСТАНА. KAZINFORM — Қыркүйек айында Қазақстанда жаңа театр маусымы ашылады, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросы.

    Соңғы аялдама: Жастар театрының кезекті премьерасы қалай өтті
    Фото: Жайна Тұрарбек

    Ведомство мәліметінше, елімізде 74 театр жұмыс істейді, олардың басым бөлігі (79,7%) мемлекет меншігінде.

    Театр алаңдарының саны бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр, онда 22 театр жұмыс істейді.

    Астанада — 10, Шымкентте 6 театр бар.

    Театрлардың негізі үлесі драма театрлары — 40.

    Сонымен қатар 11 қуыршақ театры, 4 музыкалық және дәл сонша опера және балет театры, басқа да жанрдағы сахна алаңдары жұмыс істейді.

    — 2024 жылы спектакльдерді 3 млн адам тамашалаған, бұл бір жыл бұрынғыдан 3% артық. Бір жылда барлығы 2 553 қойылым сахналанған, олардың да саны 2023 жылмен салыстырғанда 14% өскен, — делінген бюро таратқан ақпаратта.

    Осыған дейін этникалық қазақ Өзбекстандағы бірегей театрдың директоры болып тағайындалғанын жазған едік.

