Қазақстандағы театрлардың 79,7%-ы мемлекет меншігінде
АСТАНА. KAZINFORM — Қыркүйек айында Қазақстанда жаңа театр маусымы ашылады, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросы.
Ведомство мәліметінше, елімізде 74 театр жұмыс істейді, олардың басым бөлігі (79,7%) мемлекет меншігінде.
Театр алаңдарының саны бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр, онда 22 театр жұмыс істейді.
Астанада — 10, Шымкентте 6 театр бар.
Театрлардың негізі үлесі драма театрлары — 40.
Сонымен қатар 11 қуыршақ театры, 4 музыкалық және дәл сонша опера және балет театры, басқа да жанрдағы сахна алаңдары жұмыс істейді.
— 2024 жылы спектакльдерді 3 млн адам тамашалаған, бұл бір жыл бұрынғыдан 3% артық. Бір жылда барлығы 2 553 қойылым сахналанған, олардың да саны 2023 жылмен салыстырғанда 14% өскен, — делінген бюро таратқан ақпаратта.
