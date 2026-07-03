Елімізде тіркелген электромобильдер саны 24 мыңнан асты
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстанда 24 634 жеңіл электромобиль тіркелген. Соңғы 12 айда олардың саны 55,6% артты. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлім етті.
Стат бюроның мәліметінше, бір жыл бұрын елімізде 15 835 электромобиль есепте тұрған болатын.
Ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Қала үлесіне елдегі барлық электромобильдердің 62% тиесілі — 15 280 құрайды. Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы (2 885 бірлік) мен Алматы облысы (1 589 бірлік) кіреді.
Электромобильдер Қазақстанның барлық өңірлерінде тіркелгенімен, өңірлер бойынша таралуы біркелкі емес. Ең төмен көрсеткіш Абай облысында — 78 бірлік және Ұлытау облысында — 41 бірлік тіркелді.
Айта кетейік, биыл электромобильдердің әлемдегі үлесі 30%-ға жетеді.