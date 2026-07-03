KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Елімізде тіркелген электромобильдер саны 24 мыңнан асты

    АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстанда 24 634 жеңіл электромобиль тіркелген. Соңғы 12 айда олардың саны 55,6% артты. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлім етті.

    электромобиль
    Фото: freepik

    Стат бюроның мәліметінше, бір жыл бұрын елімізде 15 835 электромобиль есепте тұрған болатын.

    Ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Қала үлесіне елдегі барлық электромобильдердің 62% тиесілі — 15 280 құрайды. Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы (2 885 бірлік) мен Алматы облысы (1 589 бірлік) кіреді.

    Электромобильдер Қазақстанның барлық өңірлерінде тіркелгенімен, өңірлер бойынша таралуы біркелкі емес. Ең төмен көрсеткіш Абай облысында — 78 бірлік және Ұлытау облысында — 41 бірлік тіркелді.

    Айта кетейік, биыл электромобильдердің әлемдегі үлесі 30%-ға жетеді.

    Технология Электромобиль Ұлттық статистика бюросы
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар