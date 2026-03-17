KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:15, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елімізде туберкулездің алдын алу айлығы жүріп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Жыл сайынғы дәстүрлі науқан 24 наурыз Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күнінде аяқталмақ.

    Жанна Пралиева
    Фото: Астана қаласының коммуникациялар қызметі

    Бұл жөнінде Астана қаласы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Жанна Пралиева қалалық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді.

    – Туберкулез емделетінін атап өткен жөн. Әсіресе, бұл ауру ерте кезінде анықталып, науқас дер уақытында ем қабылдаса, ем-дом жақсы нәтиже береді, – деді ол.

    Маман ересектерді флюрографиялық және профилактикалық-медициналық тексерістен өтіп тұруға шақырды. Ал балалар оқтын-оқтын туберкулиндік диагностикадан өту керектігін еске салды.

    – Ата-аналарды eGov күнтізбесіне сәйкес балаларына уақытылы вакцина салғызуға шақырамыз. Сонымен қатар, тұрғындарды уақытылы профилактикалық тексеруден өтуге шақырамыз, – деді Ж. Пралиева.

    Бұдан бөлек ол туберкулездің басты белгілерін де атап өтті: ұзақ уақыт жөтел, дене қызуының көтерілуі, салмақ жоғалту. Мұндай жағдайда дереу дәрігерге қаралған жөн.

    – Медициналық көмекке ерте жүгіну тек сауығып кетуіңізге ғана емес, инфекцияны жақын адамдарыңыз бен айналаңызға таратпауға да мүмкіндік береді, – деді маман.

    Сонымен бірге ол аурудың алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстануға, жеке гигиенаны сақтауға және иммунитетті нығайтуға кеңес берді.

    Айта кетейік бұған дейін Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім бес есе азайғанын жазғанбыз.

     

    Тегтер:
    Дәрігер Астана Медицина Туберкулез Денсаулық
    Алпамыс Файзолла
    Автор
