Еліміздегі мыңға жуық дәрі үнді компанияларында шығарылған
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан мен Үндістан денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты кеңейтіп жатыр. Осыған орай, Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үндістан Республикасының ҚР Елшісі Сайлас Тангалмен кездесу өткізді, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Ол Қазақстан соңғы жылдары бастапқы буынды нығайтуға, медициналық қызметтерді цифрландыруға және фармацевтика саласын дамытуға бағытталған ауқымды реформаларды жүзеге асырып жатқанын атап өтті.
— Үндістан медициналық технологиялар, фармацевтикалық өндіріс, телемедицина және дәстүрлі медицина саласында танымал көшбасшы. Үндістанның тұрақты, қолжетімді және инновациялық денсаулық сақтау жүйесін дамыту жөніндегі тәжірибесі Қазақстан үшін айтарлықтай қызығушылық тудырады. Біз Үндістанды қоғамдық денсаулықты нығайтуға және адами капиталды дамытуға ұмтылатын сенімді және стратегиялық әріптес ретінде қарастырамыз, — деп атап өтті ведомство басшысы.
Келіссөздердің негізгі бағыттарының бірі фармацевтика саласындағы ынтымақтастық болды.
Бүгінгі таңда Қазақстанда үнді компаниялары шығарған 965 дәрілік зат пен 248 медициналық бұйым тіркелген. Министр Қазақстанда өндірісті оқшаулау және өзара іс-қимылдың нақты бағыттарын әзірлеу үшін бірлескен жұмыс тобын құру мүмкіндіктерін қарастыруды ұсынды.
Тараптар Үндістанның техникалық және экономикалық ынтымақтастық бағдарламасы (ITEC) шеңберінде кадрлық әлеуетті және білім беру бағдарламаларын дамытуды талқылады. Бағдарламаға қатысудың арқасында қазақстандық мамандар жетекші Үнді клиникалары мен ғылыми мекемелерінде оқудан және тағылымдамадан өтеді.
Қазақстанда ДДҰ-мен бірлесіп қалыптастырылатын Медициналық-санитариялық алғашқы көмек жөніндегі елдер коалициясының Хатшылығын құруға ерекше назар аударылды. Ақмарал Әлназарова үнділік тарапты Хатшылықтың қызметіне белсенді қатысуға және сараптамалық және қаржылық қолдау мүмкіндігін қарастыруға шақырды.
Кездесу барысында аюрвед және дәстүрлі медицина саласындағы ынтымақтастықтың маңыздылығы атап өтілді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен Үндістан Республикасының AYUSH министрлігінің арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум жобасын келісу рәсімдері аяқталды. Құжат мамандармен алмасуды, бірлескен зерттеулер жүргізуді және білім беру бағдарламаларын іске асыруды көздейді.
— Дәстүрлі медицина бойынша меморандумға қол қою елдер арасындағы гуманитарлық және ғылыми байланыстарды нығайтудағы маңызды қадам болады, — деп атап өтті Денсаулық сақтау министрі.
Ақмарал Әлназарова өткен кездесу денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан-Үндістанның өзара іс-қимылының дамуына жаңа серпін беретініне және екі ел халықтарының денсаулығы мен әл-ауқаты мүддесінде әріптестікті одан әрі кеңейту үшін негіз болатынына сенім білдірді.
