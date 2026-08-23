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    Елімізде волонтерлік тәжірибе еңбек өтіліне есептелуі мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы жалпыұлттық онлайн-марафон аясында ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов айтты.

    Орталық Азия елдері экологиялық волонтерлікті дамыту жөнінде резолюция қабылдады
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Оның айтуынша, волонтерліктің Конституцияда бекітілуі — Қазақстанның бірегей тәжірибесі. Қазір министрлік волонтерлерді қолдау шараларын, оның ішінде оларды сақтандыру тетігін әзірлеп жатыр.

    — Сондай-ақ волонтерлік тәжірибені жұмысқа орналасу кезінде еңбек өтілі ретінде есептеу мәселесімен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл әсіресе студенттер үшін пайдалы болмақ, — деді Кочетов.

    Осыған дейін елімізде волонтерлер саны 300 мыңнан асқанын жазған едік.

    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Еңбек нарығы Волонтер Кочетов Евгений
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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