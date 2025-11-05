Еліміздің 12 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Ертең елдің бүкіл аумағында ауа райына байланысты ескерту жарияланды.
Астана қаласында кей жерлерде қар жауып, жаяу боран соғады. Жолдарда көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан соғады, таңертең және күндіз екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.
Ақмола облысында қар жауып, облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде боран болады. Көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15–20 м/с, күндіз облыстың шығысында кей жерлерде 25 м/с-қа дейін күшейеді. Көкшетау қаласында қар жауып, боран соғады. Жолда көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15–20 м/с.
Абай облысында түнде оңтүстікте және орталықта қар, боран соғып, көктайғақ болады; күндіз батыста және солтүстікте қар жауып, боран соғып, көктайғақ болады. Түнде және таңертең шығыста тұман түседі. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан, түнде оңтүстікте, күндіз батыста, солтүстікте және орталықта жылдамдығы 15–20 м/с.
Алматы облысында оңтүстікте және таулы аймақтарда тұман болады. Алматы қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Шығыс Қазақстан облысында солтүстікте, шығыста және оңтүстікте қар жауып, боран соғыпжәне көктайғақ болады. Түнде және таңертең шығыста тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады: түнде оңтүстікте, күндіз батыста, солтүстікте және оңтүстікте 15–20 м/с жылдамдықпен соғады.
Батыс Қазақстан облысында түнде және таңертең батыста, солтүстікте және шығыста тұман түседі. Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Жамбыл облысында оңтүстікте және таулы аймақтарда тұман түседі. Жел солтүстік-шығыстан, таулы жерлерде екпіні 15–20 м/с. Тараз қаласында кей уақытта тұман болады.
Жетісу облысында таулы аймақтарда көктайғақ пен тұман болады. Жел солтүстік-батыстан, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15–20 м/с, кей жерлерде 23–28 м/с-қа дейін жетеді.
Қарағанды облысында батыста, солтүстікте және шығыста қар жауады, күндіз солтүстікте және шығыста жаяу боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан, күндіз батыста, солтүстікте және шығыста екпіні 15–20 м/с. Қарағанды қаласында таңертең және күндіз қар жауып, боран соғады желдің екпіні 15–18 м/с.
Қостанай облысында батыста, солтүстікте және шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу боран соғып, көктайғақ болады. Түнде және таңертең осы аудандарда тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15–20 м/с.
Павлодар облысында күндіз қар жауып, облыстың батысы мен оңтүстігінде боран соғады.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашынды болып, боран соғып, көктайғақ болады. Облыстың батысында кей жерлерде тұман. Жел оңтүстік-батыстан 15–20 м/с, батысы мен оңтүстігінде екпіні 25 м/с-қа дейін жетеді. Петропавл қаласында түнде қар, күндіз жаңбыр аралас қар жауады, боран соғып, көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан 15–20 м/с жылдамдықта соғады.
Түркістан облысында оңтүстікте, батыста және таулы аудандарда тұман түседі. Шымкент қаласында түнде және таңертең тұман болады. Түркістан қаласында да түнде және таңертең тұман түседі.