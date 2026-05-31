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    Еліміздің 5 қаласында ауа сапасы төмендейді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.

    Ауа сапасы
    Фото: Pixabay

    31 мамырда Алматы, Талдықорған, Ақтөбе, Өскемен және Павлодар қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

    Айта кетейік, елімізде демалыс күндері ауа райы құбылмалы болады.

    Ауа сапасы Қазгидромет Экология
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар