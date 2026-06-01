Еліміздің әр өңірінен келген оқушылар Ақорданы аралады
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Президент резиденциясы барлық облыстан келген 100 оқушыға есігін айқара ашты. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Ақордада пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, оқу озаттары, шығармашылық байқаулардың және спорт сайыстарының лауреаттары қонақ болды.
Кішкентай меймандарға ғимарат құрылысының тарихы мен сәулеттік ерекшеліктері туралы сыр шертетін қызықты экскурсия ұйымдастырылды.
Оқушылар ресми қабылдау өтетін залдармен, Мемлекет басшысының кітапханасымен танысып, резиденция аумағындағы бақта серуендеді.
Жеткіншектер Қазақстан тарихы туралы жан-жақты мәлімет алып, Тәуелсіздік құндылықтарының маңызына бойлады.
Экскурсия соңында балаларға Президент атынан естелік сыйлықтар табысталды.
Айта кетейік, «Ұлттық қор – балаларға» жобасы аясында балаларға 2,3 млрд доллар бөлінді.