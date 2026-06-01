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    Еліміздің әр өңірінен келген оқушылар Ақорданы аралады

    АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Президент резиденциясы барлық облыстан келген 100 оқушыға есігін айқара ашты. Бұл туралы Ақорда хабарлады.

    оқушы
    Фото: Ақорда

    Ақордада пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, оқу озаттары, шығармашылық байқаулардың және спорт сайыстарының лауреаттары қонақ болды.

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    Фото: Ақорда

    Кішкентай меймандарға ғимарат құрылысының тарихы мен сәулеттік ерекшеліктері туралы сыр шертетін қызықты экскурсия ұйымдастырылды. 

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    Фото: Ақорда

    Оқушылар ресми қабылдау өтетін залдармен, Мемлекет басшысының кітапханасымен танысып, резиденция аумағындағы бақта серуендеді.

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    Фото: Ақорда

    Жеткіншектер Қазақстан тарихы туралы жан-жақты мәлімет алып, Тәуелсіздік құндылықтарының маңызына бойлады.

    өнер, домбыра
    Фото: Ақорда

    Экскурсия соңында балаларға Президент атынан естелік сыйлықтар табысталды.

    оқушы
    Фото: KАқорда

    Айта кетейік, «Ұлттық қор – балаларға» жобасы аясында балаларға 2,3 млрд доллар бөлінді.

    Қазақстан Президенті Бала Ақорда
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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