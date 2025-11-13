KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:26, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Kaspi.kz мақсатты модель аясында бірыңғай QR жүйесіне қосылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Kaspi.kz мақсатты модельдің аясында ҚР Ұлттық банкінің Ұлттық төлем корпорациясымен бірыңғай QR жүйесіне қосылу туралы келісімге қол қойды.

    Kaspi бірыңғай QR
    Фото: Kaspi.kz

    Kaspi.kz басшысы және негізін қалаушылардың бірі Михаил Ломтадзе былайша түсіндіріп өтті.

    — Биыл біз Ұлттық банкпен бірлесіп, әсіресе операциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде белсенді жұмыс істедік. Бірыңғай QR жүйесіне қосылу — Қазақстанда кең, заманауи әрі қауіпсіз төлем инфрақұрылымын құрудағы маңызды қадам. Сүйікті клиенттеріміз жақын арада кез келген банктің QR-коды арқылы төлей алады, — деді Михаил Ломтадзе.

    Бірыңғай QR бойынша төлемдер Ұлттық банктің орталық инфрақұрылымы арқылы өтеді. Барлық банктер бұл инфрақұрылымға тең талаптармен қосылады. Мақсатты модель клиенттер мен компанияларды алаяқтық тәуекелдерінен ең жоғары деңгейде қорғауды қамтамасыз етеді.

    Тегтер:
    QR код Kaspi Bank Банктер ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар