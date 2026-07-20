Еліміздің батысы мен солтүстігінде жауын-шашынды болады
АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде кей жерлерде нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, екпінді жел соғады.
Оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарында жауын-шашынсыз, ыстық әрі құрғақ ауа райы сақталады.
Астанада - күн ала бұлтты, жаңбыр, найзағай, бұршақ. Ауа температурасы: түнде +16…+18 °C, күндіз +29…+31 °C.
Алматыда - күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы: түнде +27…+29 °C, күндіз +40…+42 °C.
Шымкентте - күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы: түнде +27…+29 °C, күндіз +40…+42 °C.