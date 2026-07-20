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    Ұлттық құрылтай

    Еліміздің батысы мен солтүстігінде жауын-шашынды болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде кей жерлерде нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, екпінді жел соғады. 

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    Фото: Казгидромет

    Оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарында жауын-шашынсыз, ыстық әрі құрғақ ауа райы сақталады.

    Астанада - күн ала бұлтты, жаңбыр, найзағай, бұршақ. Ауа температурасы: түнде +16…+18 °C, күндіз +29…+31 °C.

    Алматыда - күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы: түнде +27…+29 °C, күндіз +40…+42 °C.

    Шымкентте - күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы: түнде +27…+29 °C, күндіз +40…+42 °C.

    Қазгидромет Ауа райы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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