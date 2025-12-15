KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    05:20, 15 Желтоқсан 2025

    Еліміздің бірнеше облысында автокөлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты сағат 03:00-ден бастап үш облыстағы автожолдарда көліктің барлық түрінің жүруіне шектеу қойылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы хабарлады.

    жол жабық
    Фото: Павлодар облысының тұрғындарынан

    2025 жылғы 15 желтоқсанда, сағат 03:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі автожолдарда барлық көлік түрлеріне шектеу қойылады:

    Жамбыл облысы: «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 2005-2152-шақырым аралығында (Қарағанды облысының шекарасынан Бұрылбайтал ауылына дейінн);

    Қарағанды облысы: «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 592-750-шақырым аралығында (Балқаш қаласынан Жамбыл облысының шекарасына дейін);

    «Қарағанды-Аягөз-Боғаз» автожолының 17-217-шақырым аралығында (Қарағанды қаласы-Қарқаралы ауылы).

    Жолды бүгін, сағат 11:00-де ашу жоспарланған.

    Павлодар облысы: «Атамекен — Ертіс — РФ шекарасы» автожолының 0-263-шақырымы аралығында (Атамекен ауылы — РФ шекрасы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады. 

    Жолды бүгін, сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    «Қытай шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — Ресей шекарасы (Үрлітөбе ө/п) 191-390-шақырымы (Ресей шекарасынан Мичурин ауылына дейін);

    «Қытай шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — Ресей шекарасы (Үрлітөбе ө/п) 427-587-шақырым (Кенжекөл ауылынан Абай облысы шекарасына дейін);

    «Павлодар — Шарбақты — Ресей шекарасы (Шарбақты ө/п)» 0–112-шақырым (Павлодар қаласынан Ресей шекарасына дейін);

    «Астана-Шідерті-Павлодар — Успенка — Ресей шекарасы» 0-152-шақырым (Павлодар қаласынан Ресей шекарасына дейін);

    «Ертіс өзені көпірі арқылы Павлодар қаласының батыс айналма жолы» 0-15-шақырым (Кенжеколь кентінен Ақсу қаласына дейін);

    «Атамекен–Ақсу-Көктөбе-Үлкен Ақжар-Курчатов» 0-220-шақырым (Атамекен кентінен Абай облысы шекарасына дейін).

    Жолды бүгін, сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Абай облысы:

    «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587-733-шақырымы аралығындағы (Павлодар облысың шекарасынан Семей қаласына дейін). 

    Жолды бүгін сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Ақмола облысы: (жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді)

    «Астана – Көкшетау – Петропавл» автожолының 18-232-шақырымы аралығы (Астана қ. – Щучинск қ.).

    Жолды бүгін сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетсек, кеше еліміздің қай өңірлерінде республикалық жолдар жабылғанын жаздық.

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Боран Қар Жол Полиция Көлік Өңірлердегі төтенше жағдай
