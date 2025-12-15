Еліміздің бірнеше облысында автокөлік қозғалысы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты сағат 03:00-ден бастап үш облыстағы автожолдарда көліктің барлық түрінің жүруіне шектеу қойылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы хабарлады.
2025 жылғы 15 желтоқсанда, сағат 03:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі автожолдарда барлық көлік түрлеріне шектеу қойылады:
Жамбыл облысы: «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 2005-2152-шақырым аралығында (Қарағанды облысының шекарасынан Бұрылбайтал ауылына дейінн);
Қарағанды облысы: «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 592-750-шақырым аралығында (Балқаш қаласынан Жамбыл облысының шекарасына дейін);
«Қарағанды-Аягөз-Боғаз» автожолының 17-217-шақырым аралығында (Қарағанды қаласы-Қарқаралы ауылы).
Жолды бүгін, сағат 11:00-де ашу жоспарланған.
Павлодар облысы: «Атамекен — Ертіс — РФ шекарасы» автожолының 0-263-шақырымы аралығында (Атамекен ауылы — РФ шекрасы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады.
Жолды бүгін, сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
«Қытай шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — Ресей шекарасы (Үрлітөбе ө/п) 191-390-шақырымы (Ресей шекарасынан Мичурин ауылына дейін);
«Қытай шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — Ресей шекарасы (Үрлітөбе ө/п) 427-587-шақырым (Кенжекөл ауылынан Абай облысы шекарасына дейін);
«Павлодар — Шарбақты — Ресей шекарасы (Шарбақты ө/п)» 0–112-шақырым (Павлодар қаласынан Ресей шекарасына дейін);
«Астана-Шідерті-Павлодар — Успенка — Ресей шекарасы» 0-152-шақырым (Павлодар қаласынан Ресей шекарасына дейін);
«Ертіс өзені көпірі арқылы Павлодар қаласының батыс айналма жолы» 0-15-шақырым (Кенжеколь кентінен Ақсу қаласына дейін);
«Атамекен–Ақсу-Көктөбе-Үлкен Ақжар-Курчатов» 0-220-шақырым (Атамекен кентінен Абай облысы шекарасына дейін).
Жолды бүгін, сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Абай облысы:
«ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587-733-шақырымы аралығындағы (Павлодар облысың шекарасынан Семей қаласына дейін).
Жолды бүгін сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Ақмола облысы: (жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді)
«Астана – Көкшетау – Петропавл» автожолының 18-232-шақырымы аралығы (Астана қ. – Щучинск қ.).
Жолды бүгін сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Еске сала кетсек, кеше еліміздің қай өңірлерінде республикалық жолдар жабылғанын жаздық.