Еліміздің бірнеше өңірінде нөсер мен қатты жел болады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, нөсер, бұршақ және екпінді жел тұрады.
Жаңбыр, найзағай, нөсер, бұршақ және екпінді жел Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарында күтіледі.
Қатты жел желдің екпіні 23–28 м/с-қа дейін Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Абай, Жамбыл, Түркістан, Жетісу, Алматы, Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстарында болжанады.
Жоғары және төтенше өрт қаупі еліміздің көптеген өңірлерінде, әсіресе Абай, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Қарағанды, Ұлытау, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Ақмола, Қостанай және Павлодар облыстарында сақталады.