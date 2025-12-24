KZ
    Еліміздің екі облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы 24 желтоқсан сағат 22:00–де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар екі облыстық автожолда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысы шектеліп, жолдар жабылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК хабарлады.

    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    Ақмола облысы: 

    — «Астана — Көкшетау — Петропавл» автомобиль жолының 18-232 шақырым аралығындағы учаскесі (Астана қаласынан Щучинск қаласына дейін);

    — «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автомобиль жолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесі (Астана қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін);

    Павлодар облысы:

    — «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автомобиль жолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).

    Жолды 2025 жылғы 25 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.  

    Бұдан бұрын Қазақстанның 15 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланды.

