    19:38, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Еліміздің екі өңірінде көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтөбе облысында Экойл жанармай стансасынан Қызылорда облысының шекарасына дейін, ал Павлодар облысында Павлодар қаласынан РФ шекарасына дейін жол жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Ақтөбе облысында: 

    2025 жылғы 2 желтоқсан сағат 19:30–да ауа райының бұзылуына байланысты «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776-1240 шақырым аралығындағы учаскесінде (Экойл жанармай стансасы — Қызылорда облысының шекарасы) жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу қойылады. Жолды 2025 жылғы 3 желтоқсан сағат 05:00–де ашу жоспарланған.

    Павлодар облысында:

    Сағат 20:00–де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Павлодар — Шарбақты — РФ шекарасы (Шарбақты ө/п)» автожолының 0-112 шақырым аралығындағы учаскесінде (Павлодар қаласынан — РФ шекарасына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады. Жолды 2025 жылғы 3 желтоқсан күні сағат 07:00–де ашу жоспарланған.

    Сонымен қатар бірқатар облыста жол қозғалысы жанданды.

    Ақтөбе облысы

    Сағат 18:30–да республикалық маңызы бар «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 83-0 шақырым аралығындағы учаскесінде (Т.Жүргенов ауылы — Қарабұтақ елді мекені) бір бағыт бойынша көлік қозғалысы ашылды. 

    Сағат 19:30–да келесі республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысы ашылды.

    Ақтөбе облысы:

    — «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 0-234 шақырым аралығындағы учаскесі (Қарабұтақ елді мекенінен — Қостанай облысының шекарасына дейін);

    Қостанай облысы:

    — «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 234-309 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе обл. шекарасынан — Адаевка ауылына дейін),

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы еліміздегі ауа райының күрт нашарлағанына байланысты жүргізушілерге жолда абай болу керектігі жөнінде ескерту жасады.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
