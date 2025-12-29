KZ
    11:29, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Еліміздің қай өңірлерінде жаңа туристік визит-орталықтары ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов Сенат депутаттарының сауалына берген жауабында еліміздің қай өңірлерінде туристік визит-орталықтары салынатынын айтты.

    Өртеніп жатқан Баянауыл ұлттық паркі туралы не білеміз
    Фото: Валерий Бугаев

    — Бүгінде 15 өңірде 29 визит-орталық жұмыс істейді. 2026 жылы Абай және Маңғыстау облыстарында тағы екі визит-орталығының құрылысы жоспарланған. Жамбыл облысы Жуалы ауданының «Көксай» демалыс орнының аумағында (жобаның құны — 150 млн теңге) «Тары» визит-орталығының құрылысы жүргізіліп жатыр, сондай-ақ Павлодар облысы Баянауыл ауылында визит-орталығының құрылысы (жобаның құны — 950,4 млн теңге, дайындық деңгейі шамамен 70% құрайды) жүзеге асырылады, — деді Үкімет басшысы.

    Сондай-ақ ол Қостанай, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында визит-орталықтар салу мәселесі қаралып жатқанын атап өтеді.

    — Визит-орталықтар көлік логистикасы (қоғамдық көлік маршруттары мен трансферлерді қоса алғанда), мәдени және бұқаралық іс-шаралар, сондай-ақ қонақүйлер мен жатақханалардан пәтер жалдауға дейін орналастыру мәселелері бойынша тегін кеңес береді, — деді Олжас Бектенов.

    Бұған дейін Іле-Алатаудың бөктеріндегі Бұтақты шатқалында Bytakty визит-орталығы ашылатынын жазған едік.

