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    Еліміздің орман қорында бір тәулікте үш өрт оқиғасы тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — 25 шілдеде Республика бойынша орман қоры жерінде 3 өрт тіркелді. Бұл туралы Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлім етті.

    Еліміздің орман қорында бір тәулікте үш өрт оқиғасы тіркелді
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    — Бурабай ұлттық паркінде 2 өрт тіркеліп, «Казавиаорманқорғау» РМҚК-ның Ми-8 тікұшағы жұмылдырылып, орманшылар мен «Казавиаорманқорғау» әуе десантшыларының жедел әрі үйлесімді іс-қимылының арқасында оқшаулау жұмысы жеделдетілді, — делінген хабарламада.

    «Семей орманы» резерватында найзағай әсерінен орын алған аз аумақты қамтитын өрт ошағы қысқа мерзімде толық сөндірілді.

    — Өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалушыларды және орман пайдаланушыларды өрт қауіпсіздігің қатаң сақтауға шақырамыз, — деп ескертті министрліктен.

    Бұған дейін Қазақстанда бір күнде төрт орман өрті тіркелгенін жазған едік.

    Өрт Экология Орман ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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