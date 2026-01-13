Еліміздің су саласына қандай халықаралық басқарушы компаниялар тартылады
АСТАНА. KAZINFORM – Су саласында бірнеше азиялық компаниямен келіссөз жүргізіліп жатыр. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Қажкенов айтты.
– 2025 жылғы 8 қыркүйекте Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында су саласында халықаралық тәжірибе мен біліктілікті қолдануды, оның ішінде басқарушы компанияларды тартуды тапсырған болатын. Осы тапсырманы орындау мақсатында өткен жылы жетекші еуропалық және азиялық басқарушы компаниялармен келіссөздер жүргізілді, - деді ол.
Вице-министрдің айтуынша, келіссөздер нәтижесінде әлем бойынша тәжірибесі бар ең ірі халықаралық желілік операторлар – Veolia, Suez және Aqualia компанияларымен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.
– Атап өтетрлігі, бұл формат активтерді беру емес, мемлекет бақылауын сақтай отырып, басқарушылық компетенциялар мен халықаралық үздік тәжірибелерді тартуға бағытталған. Қазіргі уақытта бірнеше азиялық компаниямен келіссөз жалғасуда, - деді Қуандық Қажкенов.
Бұған дейін еліміздегі 90 қала мен 7,5 миллион тұрғыны бар 6 087 ауыл ауыз сумен 100 пайыз толық қамтамасыз етілгенін жазған едік.