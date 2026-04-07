KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:30, 07 Сәуір 2026 | GMT +5

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады

    АСТАНА. KAZINFORM — № 145/146 «Астана-Омбы» халықаралық бағытына 8 жаңа жолаушылар вагоны пайдалануға берілді. 3 купе және 8 плацкарт вагон 300-ден астам жолаушыны тасымалдайды.

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Бұл вагондар — отандық өнім.

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Петропавлда құрастырылған олар кондиционер, биодәретхана, бейнебақылау камералары т. б. заманауи құралдармен қамтамасыз етілген.

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    «Жолаушылар тасымалы» АҚ Бас директоры Дияр Нүсіпқожановтың сөзінше, соңғы 4 жылда Петропавлдан осындай 436 вагон жеткізілген.

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Олар «Павлодар-Түркістан», «Павлодар-Алматы», «Қызылорда-Семей», «Алматы-Саратов», «Алматы-Новосібір» және «Маңғыстау-Атырау» бағыттарында жолаушы тасымалдап жүр.

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform
    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жолаушылар вагондары паркін жаңарту жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Бұл — компанияның стратегиялық басым бағыты. Алдағы екі жылда тағы 131 жаңа вагон аламыз. 2030 жылға қарай еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады, — деді Д. Нүсіпқожанов.

    Дияр Нүсіпқожанов
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Айта кетейік, жолға шыққан жаңа вагондарды Railways Systems KZ холдингі құрастырған.

    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — Жылына 150-250 шамасында жолаушылар вагонын құрастыра аламыз. Олардың жарамдылық мерзімі — 40 жылға дейін. Осы аралықта тозса, әлбетте, жөндеуден өткізуге болады. Одан бөлек жүк вагондары, цистерналар т. б. өнімдерді шығарамыз. Өндіріске қажетті шикізаттың кейбірін елімізден, кейбірін Ресей, Беларусь тәрізді мемлекеттерден аламыз, — дейді компанияның коммерциялық директоры Артем Павлингер.

    Артем Павлингер
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform
    Еліміздің вагон паркі 100%-ға жаңартылады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Еске салайық, бұған дейін сәуірде Stadler компаниясының алғашқы вагондары қатынай бастайтынын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Теміржол Пойыз Инфрақұрылым Вагон Жолаушы
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар