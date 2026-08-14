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    Елорда әкімдігі 26 жер учаскесін 135 млн теңгеге сатып алады

    АСТАНА. KAZINFORM – Елорда әкімдігі қала қажеттілігі үшін 26 жер учаскесін 135 млн теңгеге сатып алады. Бұл туралы Астана қалалық тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының басшысы Ануар Саипов айтты.

    Шымкентте жалпы пайдалануға арналған жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды
    Фото: АШМ

    - Астана қалалық мәслихаты сессиясының қарауына 135 млн теңге сомасына жалпы ауданы 0,2 гектар 4 нысан бойынша 26 жер учаскесін сатып алу жөніндегі шарт жобасы ұсынылады. Жер учаскелерін сатып алу келесі құрылыс нысандары бойынша жүзеге асады. Біріншісі – жобалық атауы ЮК-7 және ЮК-2 көшелері қиылысы маңындағы көше. Екіншісі – Тоқпанов көшесі маңындағы мектеп. Үшіншісі – Айтматов көшесі мен Қорғалжың тас жолы қиылысы ауданынағы әкімшілік ғимарат. Төртіншісі – Қорғалжың тас жолы маңындағы жылумен қамту магистралдық желісі, - деді басқарма басшысы қалалық мәслихат отырысында.

    Бұған дейін елорданың «Өндіріс» тұрғын үй алабы газдандырылатынын жазған едік.

     

    Астана Әкімдік Жер учаскесі Құрылыс
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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