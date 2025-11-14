KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:15, 14 Қараша 2025

    Елорда мектептерінде бетперде тағу режимі енгізілген жоқ

    АСТАНА. KAZINFORM – Елорда мектептерінде бетперде тағу режимі енгізілген жоқ. Бұл туралы Астана қалалық білім басқармасынан мәлім етті.

    школа первый класс учитель мектеп бірінші сынып мұғалім
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - Қаладағы білім беру ұйымдарында оқу процесі штаттық режимде жүріп жатыр. Бетперде тағу режимі енгізілген жоқ. Мектеп ішінде кабинеттік оқыту жүйесі сақталып, ауқымды іс-шаралар өткізуге уақытша тыйым салынады, - деп атап өтті басқармадан.

    Айта кетейік, 11 қараша күні Үкімет отырысынан кейінгі брифингте Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов кейбір ірі қалалардағы инфекциялық стационарларға науқастардың көптеп келіп жатқанын растады.

    Ал Павлодарда балалар арасында вирусты инфекция өршіп, аурухана науқастарға толып қалды.

     

    Астана Білім Мектеп
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
