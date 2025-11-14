15:15, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Елорда мектептерінде бетперде тағу режимі енгізілген жоқ
АСТАНА. KAZINFORM – Елорда мектептерінде бетперде тағу режимі енгізілген жоқ. Бұл туралы Астана қалалық білім басқармасынан мәлім етті.
- Қаладағы білім беру ұйымдарында оқу процесі штаттық режимде жүріп жатыр. Бетперде тағу режимі енгізілген жоқ. Мектеп ішінде кабинеттік оқыту жүйесі сақталып, ауқымды іс-шаралар өткізуге уақытша тыйым салынады, - деп атап өтті басқармадан.
Айта кетейік, 11 қараша күні Үкімет отырысынан кейінгі брифингте Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов кейбір ірі қалалардағы инфекциялық стационарларға науқастардың көптеп келіп жатқанын растады.
Ал Павлодарда балалар арасында вирусты инфекция өршіп, аурухана науқастарға толып қалды.