Елордада 180 мыңға жуық оқушы жазғы лагерьлерде демалды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 180 мыңға жуық бала жазғы жазғы демалыспен қамтылды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Астанада балалардың жазғы демалысын қауіпсіз әрі мазмұнды ұйымдастыру бағытында жұмыс жүріп жатыр. Биыл елордада 242 мыңнан астам оқушыны жазғы демалыс және сауықтыру шараларымен қамту жоспарланған. Бүгінде демалыстың алғашқы екі кезеңінің қорытындысы бойынша 180 мыңға жуық бала түрлі лагерьлер мен жазғы жобаларға қатысып, жазғы уақытын тиімді өткізді. Қазір үшінші маусым өз жұмысын жалғастырып жатыр.
Жазғы демалыс барысында балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға, олардың шығармашылық, спорттық және зияткерлік қабілеттерін дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Сонымен қатар әлеуметтік осал санаттағы отбасылардан шыққан балаларды демалыспен қамтуға басымдық беріліп отыр. Осы жазда 11 мыңнан астам бала сауықтыру шараларына қатысса, оның ішінде 2 681 оқушы жергілікті бюджет есебінен қала сыртындағы лагерьлерге жолдама алды.
Балаларды қабылдап жатқан ірі демалыс орындарының бірі — «Барап» балаларды сауықтыру лагері. Жаз бойы мұнда 1 600-ден астам бала демалады. Лагерьде балалардың қауіпсіз әрі сапалы тынығуына барлық жағдай жасалып, олар спорттық жарыстарға, шығармашылық үйірмелерге, мәдени-танымдық және зияткерлік бағдарламаларға қатысып, жаңа ортада достар тауып, өз қабілеттерін шыңдап жатыр.
Бұдан бөлек, елордадағы мектеп жанындағы және бейіндік лагерьлер, қосымша білім беру ұйымдарының жанындағы тақырыптық клубтар да жұмысын жалғастырып келеді. «Дидарлы жаз — 2026» жобасы аясында оқушылар спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын насихаттаса, «Атамекен» этно-лагерьлерінде ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрді дәріптейтін танымдық бағдарламаларға қатысып жатыр.
— Балалардың қауіпсіздігі жазғы демалысты ұйымдастырудағы басты басымдықтардың бірі болып қала береді. Осыған байланысты білім беру ұйымдары полиция, төтенше жағдайлар қызметі, денсаулық сақтау және санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мамандарымен бірлесіп профилактикалық жұмыстар жүргізуде. Барлық лагерьлерде қауіпсіздік талаптарының сақталуы тұрақты бақылауда, — делінген хабарламада.
Осыған дейін «Семей орманы» резерватында өрт шыққан соң лагерьдегі 200-ге жуық бала эвакуацияланғаны белгілі болды.