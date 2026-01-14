Елордада 2026 жылы тағы 13 мектеп салынады
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек Instagram парақшасында биыл ашылатын мектептер туралы жазды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
– Білім беру нысандарын салу бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Соңғы жылдары елордада 109 мың оқушы орнына есептелген (екі ауысымды) 44 мектеп салынып, пайдалануға берілді. Оның ішінде 23 мектеп Мемлекет басшысының «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында бой көтерді. Алдыңғы оқу жылында рекордты көлемде мектеп салынды: 64 мың оқушы орнына арнап 25 білім беру мекемесі пайдалануға берілген, - деді қала әкімі.
Жеңіс Қасымбектің айтуынша, биылғы оқу жылының басынан бастап тағы 9 мектеп ашылған. 2026 жылы тағы 13 мектеп салу жоспарланып отыр.
– Бірқатар білім беру нысанының құрылысымен таныстым. Сол сияқты мектептерді салу барысында аумағын абаттандыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. 2027 жылға арнап дайындық жұмысын қатар жүргізіп жатырмыз: жалпы сыйымдылығы 40 мың оқушыны (екі ауысымды) қамтитын 16 мемлекеттік мектеп бойынша жобалау және қала құрылысы құжаттамасын әзірлеу қолға алынды. Бұдан бөлек, 10 мың оқушыға арналған 10 жекеменшік мектептің құжаттары дайындалып жатыр. Бас жоспарға сәйкес, 2035 жылға дейін қалада 138 жаңа мектеп салу көзделіп отыр, - деп жазды аймақ басшысы.
Еске салсақ, осыған дейін Қазақстанда былтыр 162 жаңа мектеп салынғанын жазғанбыз.