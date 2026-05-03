Елордада әртүрлі өңірлерден келген кәсіпкерлердің қатысуымен жәрмеңке өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Елордадағы Keryen Joly сауда орталығы аумағында осы демалыс күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатыр, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.
Жәрмеңкеге Ақмола, Абай, Қарағанды, Түркістан, Павлодар және басқа облыстардан келген шамамен 30 кәсіпкер қатысып, өз өнімдерін ұсынды.
Сатып алушылар көкөністер, жемістер, ет өнімдері, ұн және сүт өнімдері, нан-тоқаш, шырындар, тосаптар және басқа да тауарларды қолайлы бағамен сатып алу мүмкіндігіне ие болды.
Мұндай іс-шаралар бағаның өсуін тежеуге және жергілікті өндірушілерді қолдауға бағытталған. Орташа есеппен, жәрмеңкеге күн сайын 7-10 мың адам келеді. Бұл жәрмеңкелер ауыл шаруашылығы өнімдерінің қолжетімділігін арттыруға ықпал етеді.
