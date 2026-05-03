    Елордада әртүрлі өңірлерден келген кәсіпкерлердің қатысуымен жәрмеңке өтіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордадағы Keryen Joly сауда орталығы аумағында осы демалыс күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатыр, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.

    Фото: Астана әкімдігі

    Жәрмеңкеге Ақмола, Абай, Қарағанды, Түркістан, Павлодар және басқа облыстардан келген шамамен 30 кәсіпкер қатысып, өз өнімдерін ұсынды.

    Сатып алушылар көкөністер, жемістер, ет өнімдері, ұн және сүт өнімдері, нан-тоқаш, шырындар, тосаптар және басқа да тауарларды қолайлы бағамен сатып алу мүмкіндігіне ие болды.

    Мұндай іс-шаралар бағаның өсуін тежеуге және жергілікті өндірушілерді қолдауға бағытталған. Орташа есеппен, жәрмеңкеге күн сайын 7-10 мың адам келеді. Бұл жәрмеңкелер ауыл шаруашылығы өнімдерінің қолжетімділігін арттыруға ықпал етеді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын Астанада мерекелік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтетінін хабарлағанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
