    10:22, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Елордада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Астанада ауа райына байланысты 0-4 сынып оқушылары үйден оқитын болды, деп хабарлайды қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі.

    Қостанай облысында аязға байланысты 1-сынып оқушылары қашықтықтан оқиды
    Фото: Астана әкімдігі

    — 2025 жылғы 10 желтоқсан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Кеше Астанада бірінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауысатыны ескертілді.

    Бұдан бұрын аязға байланысты Қостанайда бірқатар мектеп қашықтан оқуға ауыстырылғаны белгілі болды.

