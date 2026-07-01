Елордада биыл жеті ірі абаттандыру жобасы жүзеге асырылады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада биыл жеті ірі абаттандыру жобасын жүзеге асыру жоспарланған. Бұл туралы Астана қаласы Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының басшысы Дәулет Досқұлов Қоғамдық кеңес отырысында мәлім етті.
Оның айтуынша, қазір Мәншүк аллеясының бірінші кезеңінің құрылысы аяқталуға жақын.
— Greenline аллеясының екінші кезеңінде де құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Бұл аумаққа 2 мыңнан астам ағаш отырғызылды. Вокзал маңындағы саябақта да құрылыс пен көгалдандыру жұмыстары жалғасып жатыр, — деді Дәулет Досқұлов.
Ол биыл Кіші Талдыкөлдің бесінші учаскесінде экопарк жобасын іске асыру басталғанын айтты.
— Бұл аумақта 3 мыңнан астам ірі ағаш пен 100 мыңнан астам көпжылдық гүл отырғызу жоспарланған. Сонымен қатар Қалдаяқов көшесін көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ Бейбітшілік және келісім саябағын абаттандырудың екінші кезеңі жүзеге асырылады, онда шамамен 3 мың ағаш отырғызу көзделген, — деді басқарма басшысы.
Еске салайық, бұған дейін Астана әкімдігі биыл елорданың бірнеше ауданында жаңа саябақтар мен қоғамдық кеңістіктер салынатынын мәлімдеген еді.