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    Елордада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі 30 және 31 мамыр күндері өтеді, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.

    Елордада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    Жәрмеңкеде Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс пен жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, кондитерлік өнімдер, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдер және басқа да тауарларды сатып ала алады.

    Іс-шара 30-31 мамыр күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Keryen Joly сауда орталығында өтеді.

    Келушілердің ыңғайлылығы үшін жәрмеңке өтетін орынға жақын маңнан №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 бағыттағы автобустар қатынайды.

    Бұған дейін Түркістан облысында қарбыз алқабынан алғашқы өнім жинала бастағанын жаздық.

    Астана Азық-түлік Ауыл шаруашылығы Көкөніс Жәрмеңке
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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