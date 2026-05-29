Елордада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі 30 және 31 мамыр күндері өтеді, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.
Жәрмеңкеде Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс пен жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, кондитерлік өнімдер, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдер және басқа да тауарларды сатып ала алады.
Іс-шара 30-31 мамыр күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Keryen Joly сауда орталығында өтеді.
Келушілердің ыңғайлылығы үшін жәрмеңке өтетін орынға жақын маңнан №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 бағыттағы автобустар қатынайды.
Бұған дейін Түркістан облысында қарбыз алқабынан алғашқы өнім жинала бастағанын жаздық.