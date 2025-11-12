Елордада ет жәрмеңкесі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы сенбі-жексенбі күндері (15-16 қараша) Астанада ет жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі.
Алаш тасжолы бойында орналасқан «Керуен жолы» базарындағы ет жәрмеңкесіне Абай, Ақмола, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласының шаруалары қатысады. Фермерлер ірі қара етін делдалсыз саудалайды.
– Біз мұндай форматтағы ет жәрмеңкесін өткен жылы да өткізгенбіз. Халықтың сұранысы жоғары. Осы уақытта халық соғымға келілеп емес, ірі-қараны тұтас етімен алады. Өңірдегі төрт-түлік асырап отырған ағайын осында келіп етті делдалсыз сатады. Сондықтан баға да арзан, - деді ет жәрмеңкесін ұйымдастырушы Айтуған Күзембаев.
Алдағы жәрмеңкеде ірі қара еті 2 700 теңгеден бастап 3 000 теңгеге дейін сатылмақ. Мұнда еттен бөлек әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қатарына жататын өнімдерді де арзан бағада алуға болады.
Айта кету керек, «Керуен Жолы» базары – сауда заңнамасындағы талаптарға сай салынған елордадағы замануи сауда нысандарының бірі. 12 мың шаршы метрді құрайтын базар ет сақтайтын арнайы мұздатқыштармен, лаборатория, келушілер үшін кең көлік тұрағымен қамтылған.
