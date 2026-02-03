15:17, 03 Ақпан 2026 | GMT +5
Елордада кәсіпкерлерге салық мәселесіне қатысты ескерту жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында кәсіпкерлерге салық мәселесіне қатысты ескерту жасалды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
2026 жылғы 1 қаңтарға дейін арнайы салық режимдерін қолданған жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар 28 ақпан 2026 жылға дейін қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламаны ұсынулары қажет.
Хабарлама ұсынылмаған жағдайда автоматты түрде жалпыға бірдей белгіленген салық режиміне ауыстыру немесе жеке кәсіпкер ретінде есептен шығару жүргізіледі.
Хабарламаны ұсыну бойынша толық нұсқаулық «Актуалды» профилінде орналастырылған.
