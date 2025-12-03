KZ
    Елордада медициналық колледждегі аудиторияға қаза тапқан фельдшердің есімі беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова елордада тұрғын үй қасбетінде кірпіш қаптамасының құлауы салдарынан көз жұмған фельдшер Ұлдана Мырзуан ісін тергеуге қатысты пікір айтты. 

    Фото: instagram.com/rustemova_aliya

    — Бұл оқиғада құрылыс нормалары мен ережелеріне қатысты көп сұрақ бар, яғни құрылыс кезінде тиісті талаптар ескерілмеген деген күмән айтылып жатыр, — деді Ақмарал Әлназарова Парламент Мәжілісінде тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Осы орайда ол бұл мәселе бойынша тергеу амалдары жалғасып жатқанын еске салды.

    — Ол оқыған медициналық колледждегі дәрісханаға оның есімін беруді жоспарлап отырмыз, — деді ведомство басшысы.

    Естеріңізге сала кетсек, 8 қарашада елордада тұрғын үй кешенінің қасбетіндегі кірпіш қаптамасы мен кондиционер қондырғысының бөлігі құлап, салдарынан 5 адам зардап шекті. Зардап шеккендердің бәрі № 1 көпсалалы ауруханаға жеткізілді.

    18 қараша күні жарақат алған фельдшер Ұлдана Мырзуан көз жұмды.

