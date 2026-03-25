Елордада өтетін FIFA Series 2026 турниріне төрешілер тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық футбол федерациясы 25-31 наурыз аралығында Астанада өтетін FIFA Series 2026 турнирінің матчтарына қызмет көрсететін төрешілерді анықтады. Бұл туралы Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметі хабарлады.
Барлық үш ойын да елордадағы «Астана арена» стадионында өтеді. Матчты «Qazsport» телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді.
25 наурыз
Қазақстан – Намибия
Бас төреші: Виктор Шимусик (Беларусь)
Қапталдағы төрешілер: Сергей Косовец, Антон Гусев (екеуі де – Беларусь)
Қосалқы төреші: Георгий Чеховский (Қазақстан)
28 наурыз
Намибия – Комор аралдары
Бас төреші: Арман Исмуратов (Қазақстан)
Қапталдағы төрешілер: Сергей Калачев, Алексей Долгих (екеуі де – Қазақстан)
Қосалқы төреші: Санжар Искаков (Қазақстан)
31 наурыз
Қазақстан – Комор аралдары
Бастөреші: Исмаэль Барбара (Мальта)
Қапталдағы төрешілер: Джеймс Мускат, Данкан Спенсер (екеуі де – Мальта)
Қосалқы төреші: Данил Горда (Қазақстан)
Айта кетейік, бастапқыда бұл турнирге Қазақстан, Намибия, Комор аралдары және Кувейт қатысады деп жоспарланған. Алайда Кувейттің Астанадағы аладоп бәсекесіне қатысудан бас тартуына байланысты ойындарды айналмалы жүйе бойынша өткізу туралы шешім қабылданды.
Еске сала кетейік, бұған дейін бүгін Астанада футболдан FIFA Series 2026 турнирі басталатынын хабарлаған едік.